Kirchen- und Orgelführung

Teilen

Am kommenden Sonntag, 7. Mai, 16 Uhr, wird in der Auferstehungskirche auf dem Friedhof eine Kirchen- und Orgelführung angeboten. Die Geschichte und Besonderheiten des Bauwerks werden von Marlene Schröder-Greim erläutert. Die unter Denkmalschutz stehende Orgel wird von Andrea Riegel gespielt und vorgestellt, heißt es in der Einladung. Treffpunkt ist vor der Kirche.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Sie ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. red