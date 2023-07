Kein jährlicher Baubericht

Einen jährlichen Baubericht wird es in Bad Vilbel nicht geben. In der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend hatte die FDP einen Antrag dazu gestellt. Sie wollte, dass der Magistrat beauftragt wird, wiederkehrend ab 2024 einen jährlichen Baubericht in der Stadt Bad Vilbel den Stadtverordneten und der Öffentlichkeit vorzulegen. „Die Berichte müssen die Darstellung umgesetzter und geplanter Maßnahmen auch in allen Stadtteilen mit den jeweiligen Planungskosten, den jeweiligen Haushaltskonten und abgerechneten Gesamtkosten beinhalten“, heißt es im Antragstext.

Als Vorbild diene der aktuelle Baubericht des Wetteraukreises.

Janis Ahäuser (SPD) sagte, dass der Antrag eher eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sei. „Er erschließt sich mir überhaupt nicht.“ Schließlich werde in Bad Vilbel sowohl über die Presse als auch im Parlament regelmäßig und ausgiebig informiert. „Und wer noch Fragen hat, erhält vom Magistrat in der Regel in wenigen Tagen eine Antwort.“ Dem schloss sich auch Hagen Witzel (CDU) an. Der Baubericht des Wetteraukreises beschränke sich auf Schulbaumaßnahmen. „Die Forderungen der FDP sind deutlich weitgehender. Über jede Maßnahme, wie klein sie auch ist, soll künftig eine Projektbeschreibung erstellt werden. Jedes Stückchen Bürgersteig, das ausgebessert wurde, jeder Mülleimer, der neu aufgestellt wurde, müsste demnach Erwähnung in einem solchen Bericht finden.“ Witzel nannte die Idee ein „bürokratisches Monster“, das „unnötig Personal in der sowieso schon stark strapazierten Personaldecke binden würde“.

In jeder Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses sei es zudem seit Jahren gelebte Praxis, dass die Vertreter des Magistrats einen detaillierten Bericht abgeben. Über kleinere Maßnahmen würden die Mandatsträger in den Ortsbeiräten informiert. Die Koalition spreche sich gegen den Antrag aus.

Anja Nina Kramer (FDP) führte aus, dass die Stadt im Baubericht natürlich Schwerpunkte setzen könne. Die ablehnende Haltung wertete sie als „Desinteresse an Transparenz“.

Für den Antrag stimmte die FDP. Bei Enthaltung von AfD und dem fraktionslosen Michael Wolf stimmten CDU, SPD und Grüne gegen den FDP-Antrag. wpa