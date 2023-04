Jazz am Ostersonntag

Das „International Trio“ wird mit Olivier Franc auftreten. red © Red

Am Ostersonntag, 9. April, lädt das Theater der Alten Mühle ab 11 Uhr zu einem Jazz-Konzert des „International Trio“ ein. Unter dem Motto „Classic Jazz at its International Best“ werden Thomas L’Étienne an der Klarinette und am Saxofon, Trevor Richards am Schlagzeug und Harry Kanters am Klavier musizieren. Olivier Franc wird das Trio als „special guest“ am Saxofon unterstützen, heißt es in der Einladung.

„Thomas L’Étiennes häufige Aufenthalte in New Orleans haben ihn als Musiker geprägt. Sein Klarinettenspiel erinnert an die großen kreolischen Meister, aber auch karibische und südamerikanische Musik hat er sich zu eigen gemacht“, beschreibt das Theater den Musiker. Der Niederländer Harry Kanters habe sich auf Jazzklavier von Ragtime bis zum frühen Bebop spezialisiert. Er habe mit Jazz-Größen wie Lillian Boutté, Dan Barrett, Warren Vaché und Leroy Jones Tourneen gemacht. Trevor Richards sei mit 21 nach New Orleans ausgewandert und habe dort die Kunst des klassischen Jazz-Schlagzeugs. Laut der Alten Mühle ist Olivier Franc ein weltberühmter Solist im Bechet-Stil. „Er ist Träger des Prix Sidney Bechet und schon lange mit dem International Trio verbunden. In Frankreich gewinnt er allmählich den Status einer Legende“, heißt es in der Einladung. Tickets gibt es im Kartenbüro, Klaus-Havenstein-Weg, Telefon 0 61 01/55 94 55, oder online unter: kultur-bad-vilbel.de. red