Jahrmarkt der Generationen

Die Veranstalter freuen sich auf den Jahrmarkt der Generationen. red © Red

Am Samstag, 13. Mai, wird erstmals der Jahrmarkt der Generationen stattfinden. Von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr treffen sich am Günther-Biwer-Platz Bad Vilbelerinnen und Bad Vilbeler aller Generationen, um gemeinsam zu feiern.

Geplant und organisiert wird die Veranstaltung von der Stadt Bad Vilbel, gefördert vom Wetteraukreis und beteiligt sind Bad Vilbeler Unternehmen und Institutionen. Wenn Moderator Oli Becker dann die Gäste begrüßen wird, freuen sich das Seniorenbüro, das Kinder- und Jugendbüro sowie das Familienzentrum Quellenpark der Stadt auf einen abwechslungsreichen Nachmittag. Angeboten werden Handarbeiten, gemeinsames Singen, Slackline, Ballbande, eine T-Wall, Rikscha-Fahrten, Tanzen im Sitzen, Quizrunden und vieles mehr, kurzum Angebote für jedes Alter und alle Interessen.

„Wir haben in der Stadtverwaltung für alle Generationen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Diese verstehen sich untereinander sehr gut und helfen sich gern auch gegenseitig aus. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wollten wir auf eine Veranstaltung übertragen und damit auch zeigen, dass in Bad Vilbel alle Generationen ihren Platz haben und sie zusammen viel erleben können. Mit dem Jahrmarkt der Generationen wird uns dies ganz sicher super gelingen“, freut sich Sozialdezernentin, Ricarda Müller-Grimm auf den 13. Mai. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, denn Bad Vilbeler Gastronomen sind ebenfalls Teil des Jahrmarkts der Generationen.

„Wir laden alle Bad Vilbelerinnen und Bad Vilbeler herzlich ein, an diesem Nachmittag auf und an den Günther-Biwer-Platz zu kommen und beim Jahrmarkt der Generationen gemeinsam schöne Stunden zu verleben“, so Sozialdezernentin Müller-Grimm abschließend. red