Infos zum Smartphone

Das Seniorenbüro der Stadt Bad Vilbel bietet ab April zwei Kurse zum Thema Smartphone für Senioren an. Um Interessierten eine Vorstellung zu geben, werde es am Mittwoch, 12. April, von 10.30 bis 12 Uhr in der Stadtbibliothek am Niddaplatz eine Info-Veranstaltung geben.

Die Kurse zeigen die Funktionen eines Smartphones - vom Verwalten des persönlichen Kalenders, den grundlegenden Einstellungen wie Klingelton und Schriftgröße bis hin zur Verbindung des Geräts mit dem Internet über das WLAN. Auch solle vorgestellt werden, welche Programme es gebe und wie diese installiert werden. Nach dieser Info haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich direkt zu den Kursen anzumelden. Der Kurs in der Stadtbibliothek findet dienstags ab 18. April von 10.30 bis 12.30 Uhr statt, der Kurs im Haus der Begegnung mittwochs ab 19. April von 10.30 bis 12.30 Uhr. Die Teilnahme an der Info ist nur mit Anmeldung im Seniorenbüro unter Tel. 0 61 01/60 23 14 oder 0 61 01/60 23 16 möglich. red