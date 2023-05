Informationen für Eltern

Bad Vilbel - In der Woche vom 8. bis 12. Mai findet die jährliche bundesweite Aktionswoche Kindertagespflege statt und das Familienzentrum Quellenpark beteiligt sich daran. Aus diesem Grund werde man am Montag, 8. Mai, die Fachberaterin des Wetteraukreises zur Kindertagespflege zu Besuch haben. Nicole Waldheim wird in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Kindertagespflege im Kreis vorstellen und für persönliche Fragen und Anliegen zur Verfügung stehen.

Alle Eltern sind eingeladen vorbeizukommen. red