Info-Abend zum Hessentag

Am morgigen Donnerstag, 13. Oktober, findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Hessentag im Kultur- und Sportforum statt, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger richtet. Der Hessentagsbeauftragte Claus-Günther Kunzmann und Bürgermeister Sebastian Wysocki werden die bisherigen Planungen zum Hessentag 2025 vorstellen. Ein größerer Teil dieser Überlegungen basiert auf den fertigen Planungen für den ausgefallenen Hessentag 2020, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Aber es gebe auch neue Ansätze und Ideen, die vorgestellt werden.

Rund zweieinhalb Jahre vor dem Hessentag seien einige dieser Ideen noch in einem frühen Stadium, denn alle Beteiligten - egal ob bei der Stadt oder beim Land - müssten zunächst einmal die ersten Hessentage nach der langen pandemiebedingten Pause abwarten. Aber die Erfahrung aus der Organisation für 2020 zeige, dass wichtige Weichen jetzt gestellt würden und einige Maßnahmen eingeleitet werden müssen, heißt es weiter.

Der Livestream wird auf Youtube zu sehen sein red