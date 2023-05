Im Zeichen des ,Bad’ in Vilbel

Vorfreude auf das Quellenfest bei den Organisatorinnen und Organisatoren. Der Günther-Biwer-Platz steht bei der Veranstaltung im Zentrum. KUBOCZ © Patryk Kubocz

An Pfingsten findet traditionell das Bad Vilbeler Quellenfest statt. Nun haben die Veranstalter das Programm und insbesondere die Höhepunkte der Festlichkeiten vorgestellt. Die Inthronisierung der 19. Quellenkönigin soll diesmal anders ablaufen als bislang gewohnt.

Aus einem unscheinbaren Kästchen holt der Grafiker Friedemann Kuhl das frisch gedruckte Programmheft des 19. Bad Vilbeler Quellenfests. „Das Programmheft wird in ganz Bad Vilbel ausliegen“, sagt Kurt Liebermeister, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins. Was genau am Pfingstwochenende, vom 26. bis zum 29. Mai, geplant ist, haben Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) und die Organisatoren des Festes auf einer Pressekonferenz in der neuen Stadthalle Vilco vorgestellt. Dabei stehe das diesjährige Quellenfest ganz unter dem Motto „75 Jahre Prädikat ,Bad’ Vilbel“. Ein Auszug aus dem Programm, das mit Musik, Führungen und Mitmachangeboten gespickt ist:

Die Eröffnung des Quellenfests werde dabei auch vom ersten Höhepunkt begleitet. Am Freitag, 26. Mai, wird der Günther-Biwer-Platz vor Vilco offiziell eingeweiht. „Hier wird ein Mensch geehrt, der Bad Vilbel als Bürgermeister entscheidend geprägt hat“,erklärt Wysocki.

Durch sein großes soziales Engagement, die Etablierung der Burgfestspiele und der Unterstützung der Bad Vilbeler Vereine sei die Benennung des Platzes nach dem 2013 verstorbenen Ehrenbürgermeister mehr als gerechtfertigt. Nach der Einweihung findet eine Gesprächsrunde mit Biwers Weggefährten statt. „Den musikalischen Rahmen schafft unsere Stadtkapelle. Dr. Thomas Stöhr, Günther Biwers Nachfolger als Bürgermeister, übernimmt die Moderation“, sagt Wysocki. Dabei nehme der neue Platz eine zentrale Rolle ein. Etliche Veranstaltungen werden vor der neuen Stadthalle stattfinden. Im direkten Anschluss an die Einweihung des Günther-Biwer-Platzes wird auch die neue Kneipp-Anlage um 16.15 Uhr im Burgpark eröffnet. Die Anlage diene als neuer Standort für das Angebot des Bad Vilbeler Kneipp-Vereins und beinhalte unter anderem ein Tret- und Armbecken, und einen Barfußpfad. „Über das gesamte Festwochenende bietet der Verein ein abwechslungsreiches Programm an“, sagt Petra Steinhuber-Honus, die in der Hauptverwaltung für das Thema Kneipp zuständig ist. Am Samstag, 27. Mai, werde dann das Thema Wasser mit „einer Fontänen-Show ab 15 Uhr an der Rathausbrücke und einem Wasser-Orchester ab 13 Uhr am Marktplatz aufgegriffen“, sagt Liebermeister.

Im Zeichen des Tages des Sportabzeichens können Sportlerinnen und Sportler ab 14 Uhr auf dem Nidda-Sportfeld leichtathletische Disziplinen absolvieren, um das Deutsche Sportabzeichen zu erlangen. Großen Dank sprachen Wysocki und Liebermeister an die Firma Hassia und ihren Geschäftsführer Günter Hinkel aus, die „bereits seit Jahren das Quellenfest ermöglicht und viele Sponsoren für die Festlichkeiten gewinnt“, sagt Liebermeister. Auch in diesem Jahr veranstalte der Getränkehersteller ein Fest. „Wir haben uns gegen das traditionelle Römerbrunnenfest entschieden und dafür ein Familienfest geplant“, kündigt Hinkel an.

Das Fest wird am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 28. und 29. Mai, jeweils von 12 bis 18 Uhr gefeiert und vom Radiomoderator Frank Pieroth begleitet.

Ebenfalls am Pfingstsonntag kommt es in der Vilco nach dem Eröffnungsauftritt von Jan Delay zum zweiten großen Konzert. Die Gruppe Culcha Candela wird ab 20 Uhr mit ihrem elften Album „Zu wahr, um schön zu sein“ auf der Bühne stehen.

In gewohnter Tradition wird am Pfingstmontag um 13 Uhr die neue Quellenkönigin auf dem Günther-Biwer-Platz inthronisiert. Nadine I. tritt die Nachfolge von Sara I. an und beginnt ihre Amtszeit als 19. Bad Vilbeler Quellenkönigin.

Für dieses Jahr ist etwas Besonderes für die Inthronisierung geplant, verrät Bürgermeister Wysocki. „Wir wollen der Veranstaltungen einen etwas anderen Dreh geben und die Besucher einbeziehen.“

Abschließend bedankte sich Claus-Günther Kunzmann, Leiter des Fachbereichs Kultur, bei Annette Zindel-Strauß, die für die Planung des Quellenfests verantwortlich ist. Wysocki fügte hinzu: „Das Quellenfest ist erfolgreich, weil Menschen mit guten Ideen zusammenkommen und miteinander dieses Event auf die Beine stellen.“

Das Programm ist online unter www.bad-vilbel.de und unter https://stadtmarketing-badvilbel. de abrufbar.