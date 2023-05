Im Mai weitere Tagesausflüge

Nach den Fahrten im April finden weitere Fahrten am 16. und 23. Mai für mobilitätseingeschränkte ältere Menschen statt. Sieben Personen können bei einer Fahrt in einem Bus mitfahren. Anmelden kann man sich direkt beim Seniorenbüro. Das Angebot richte sich speziell an Menschen, die in der Mobilität erheblich eingeschränkt, jedoch in der Lage sind mit leichter Hilfestellung selbstständig in den Kleinbus einzusteigen.

Die Fahrten finden statt am Dienstag, 16. Mai, und Dienstag, 23. Mai. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden abgeholt und auch wieder heimgebracht. Anmeldungen sind unter der Nummer 0 61 01/602-314 ab sofort möglich. red