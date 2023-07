Hofflohmärkte digitalisieren

Von: Patrick Eickhoff

Monika Njegac-Wagner ist gespannt, wo die Reise mit dem Hofflohmarkt-Finder hingeht. Eickhoff (2) © Patrick Eickhoff

Ein Hofflohmarkt in der Nachbarschaft bringt bei Monika Njegac-Wagner den Stein ins Rollen. Die Bad Vilbelerin ruft nur kurze Zeit später den „Hofflohmarkt-Finder“ ins Leben. Mit der Webseite will sie Angebote digitalisieren und zusammenbringen.

Monika Njegac-Wagner ist die Aufregung und Vorfreude im Gespräch anzumerken. „Die Idee, ein kleines Start-up zu gründen, hatte ich schon länger“, sagt sie. Nur die perfekte Idee habe einfach bis dato gefehlt. Ein Hofflohmarkt in der Bad Vilbeler Nachbarschaft ist letztlich der entscheidende Anstoß. „Mein Nachbar hat mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will“, erinnert sie sich. „Es kamen viele Leute, aber auch die Gesellschaft untereinander war einfach toll.“

Dass Hofflohmärkte gerade in der Wetterau immer mehr im Kommen sind, das registriert Njegac-Wagner schnell. Sie kommt 2001 aus Stuttgart berufsbedingt nach Hessen, ist seit 2010 in der Quellenstadt zu Hause. „Bei uns waren es eher Kinderflohmärkte als Hofflohmärkte“, berichtet sie. Monika Njegac-Wagner ist Angestellte bei einer Bank. „Allerdings in einer Abteilung in der viel Unternehmergeist gefragt ist.“

Nach dem Hofflohmarkt in der Nachbarschaft reift in ihr die Idee, „ein Angebot zu schaffen, dass das alles digitalisiert“. Gesagt, getan. Njegac-Wagner gründet eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft und ruft den sogenannten „Hofflohmarkt-Finder“ ins Leben. „Es ist ganz einfach. Wer einen Hofflohmarkt veranstalten oder besuchen möchte, kann sich auf der Webseite für seine Stadt anmelden.“

Die ersten fünf Anmeldungen seien kostenlos, danach würde man 3,99 Euro zahlen. „Nach der Anmeldung erscheint auf der städte- und terminspezifischen Karte sofort ein roter Punkt. Vor- und Nachname werden nicht angezeigt.“ Für jede Anmeldung könne man auf der Karte anhand der Pins sehen, wer alles dabei ist. Mehr als 6000 Karten hat Monika Njegac-Wagner dafür erstellt. „Für jede Stadt“, berichtet sie. Die Daten für die Hofflohmärkte hat sie vorgegeben. In Bad Vilbel sind das beispielsweise der 6. August sowie der 1. Oktober jeweils von 11 bis 15 Uhr. „Zeitlich reicht das, sonst wird’s anstrengend.“ Alle festen Termine in ganz Deutschland habe sie natürlich schlecht im Blick behalten können. Aber sollte in der Stadt jetzt eine Großveranstaltung sein, könne sie das Datum auch anpassen. Jetzt hoffe sie, dass sich viele Menschen mit ihren Hoflohmärkten anmelden. Die erste Anmeldung sei aus Krefeld. „Das hat mich in der Kürze der Zeit sehr überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut.“

KONTAKT Das Angebot ist im Internet unter hofflohmarkt-finder.de zu finden. Außerdem gibt es ein Instagram (www.instagram.com/hofflohmarktfinder/, Facebook (www.facebook.com/profile.php?id=1000940 46822515 und Nebenan-Profil (nebenan.de/places/businesses/175910). Wer mit Monika Njegac-Wagner Kontakt aufnehmen möchte, macht das an service@hofflohmarkt-finder.de. wpa

Monika Njegac-Wagner ist wichtig, dass ihr „digital-freiwilliges Angebot“ nicht in Konkurrenz mit bestehenden Organisatoren von Hoflohmärkten treten soll. „Ich möchte gerade hier in der Gegend überhaupt niemandem etwas wegnehmen“, sagt sie. Ganz im Gegenteil. „Vielleicht findet man ja eine Möglichkeit die Karten im Hofflohmarkt-Finder zu digitalisieren.“

Sollte das Angebot gut angenommen werden, kann sich die Gründerin vorstellen, ihre Idee auch im Ausland ins Rollen zu bringen. Die studierte Volkswirtin sagt: „Die Idee ist beliebig skalierbar und erweiterbar. Es heißt abwarten.“ Damit der Hofflohmarkt-Finder ein Erfolg wird, heißt es für die zweifache Mutter jetzt: Werbung machen. In den sozialen Netzwerken hat sie Seiten erstellt.

Spätestens in einem Jahr möchte sie zumindest die Kosten wieder reingeholt haben. „Ich mache das ja schließlich auch nur nebenbei.“ Viele Abendstunden habe sie investiert. „Ohne die Unterstützung von meinem Mann und meinen Kindern wäre das allerdings nicht möglich gewesen.“

Sehr dankbar sei sie außerdem dem erst 17-jährigen Entwickler der Homepage, Winston Nau. „Er hat wirklich viel Arbeit in das ganze Projekt gesteckt“, sagt sie. Ein Freund habe den Schüler und Monika Njegac-Wagner zusammengebracht. „Wir haben viele Stunden daran gesessen, da meine Ideen auch nicht alle so umsetzbar waren. Er hatte immer die perfekten Ideen und hat mir damit wirklich sehr geholfen.“

Direkt nach der Anmeldung erscheint auf der Seite ein roter Pin. © Patrick Eickhoff