Hinter die Kulissen des Vilbeler Markts blicken

Teilen

Wie wird so ein großes Volksfest eigentlich organisiert? Wie leben die Schausteller während der Markttage? Wie sieht so ein Fahrgeschäft eigentlich von innen aus und welche Technik steckt dahinter? Diesen und weiteren Fragen können interessierte Besucherinnen und Besucher des Bad Vilbeler Markts in diesem Jahr nachgehen. Erstmals bietet die Stadt Bad Vilbel gemeinsam mit den Schaustellern Backstageführungen an.

Neben all diesen Informationen rund um den Bad Vilbeler Markt, wird es eine kleine Einführung in das Popcorn- und Mandelbrennen mit „Mandel Moni“ von der „Süßen Mandelbar“ der Familie Eiserloh geben. Begleitet wird die Führung von einem technischen Marktmeister der Marktverwaltung Bad Vilbel sowie von Schaustellern, die dann auch aus dem Nähkästchen plaudern können, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Außerdem warten viele Überraschungen und Besonderheiten auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Am Montag, 21. August, und am Samstag, 26. August, finden jeweils um 12 Uhr die Backstageführungen statt. Die Tickets können ab Mittwoch, 19. Juli, im Kartenbüro der Stadt Bad Vilbel für fünf Euro erworben werden. Die Kapazität pro Führung beträgt 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Marktcontainer (Heinrich-Heine-Straße/Ecke Festplatzstraße). Die Führungen dauern jeweils zwei Stunden. red