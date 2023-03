Helfen mit Leckereien

Bad Vilbel - Die Lage in der Türkei und Syrien ist nach den Erdbeben weiter dramatisch. Zehntausende Menschen sind gestorben. Millionen obdachlos. Die Moscheegemeinde möchte daher mit einer weiteren Aktion Spenden sammeln, um vor Ort helfen zu können.

Daher steht sie am morgigen Donnerstag, 9. März, von 10 bis 18 Uhr am Wochenmarkt auf dem Niddaplatz und verkauft türkische Spezialitäten. „Die Bilder aus der türkischen Provinz Gaziantep sowie dem Norden Syriens machen weiterhin sehr betroffen. Gerne unterstützen wir die Moscheegemeinde daher erneut bei den Spendenaktionen und haben ihnen wieder einen Platz auf dem Niddaplatz am Wochenmarkt zugesagt“, erklärt hierzu Bürgermeister Sebastian Wysocki. So wird es morgen Lahmacun, Kuchen, türkischen Mokka, Tee und Baklava (Blätterteigpastete) geben. Der komplette Erlös wird erneut den Opfern des schweren Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion zugutekommen. Der Bürgermeister ruft alle Bad Vilbelerinnen und Bad Vilbeler dazu auf, am morgigen Donnerstag auf dem Wochenmarkt am Stand der Moscheegemeinde vorbeizuschauen. red