Helfen mit Leckereien

Die schrecklichen Bilder aus der Grenzregion der Türkei und Syrien halten die Menschen seit Tagen in Atem. Viele Bad Vilbelerinnen und Bad Vilbeler haben in der Region Familie und Freunde. Die Moscheegemeinde möchte daher mit einer weiteren Aktion Spenden sammeln, um vor Ort helfen zu können. Daher steht sie am Donnerstag, 16. Februar, von 12 bis 18 Uhr am Wochenmarkt auf dem Niddaplatz und verkauft türkische Spezialitäten.

„Wir alle stehen unter dem Eindruck der schlimmen Bilder aus der Region und sind über das Ausmaß dieser Katastrophe geschockt. Betroffen sind Hunderttausende Menschen, viele von ihnen mit direkter Verbindung in unsere Region und auch nach Bad Vilbel. Gern unterstützen wir die Moscheegemeinde daher bei den Spendenaktionen und haben ihnen einen Platz auf dem Niddaplatz am Wochenmarkt zugesagt“, erklärt hierzu Bürgermeister Sebastian Wysocki. Es wird Lahmacun, Kuchen, türkischen Mokka, Tee und Baklava (Blätterteigpastete) geben. Der komplette Erlös wird den Opfern des schweren Erdbebens zugutekommen. Wysocki ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, am Donnerstag am Stand vorbeizuschauen. red