Helau im Kulturforum

Man soll die Feste feiern wie sie fallen, heißt es so schön. Da dies zur fünften Jahreszeit in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich war, erschallt in diesem Jahr der närrische Ruf „Bad Vilbel Helau“ umso lauter. Dies wird auch am Sonntag, 19. Februar, der Fall sein, wenn das Seniorenbüro der Stadt Bad Vilbel wieder zum Seniorenfasching ins Kultur- und Sportforum einlädt.

Um 15.11 Uhr beginnt die Sitzung, ab 14.11 Uhr ist der Einlass geöffnet. Mit dabei sind dann Tänze, Büttenreden und allerlei Fastnachtsprogramm der Fidele Sandhasen sowie Musik von „J&J“, Jürgen Ewald und Jochen Palm. Der Eintritt ist frei. red