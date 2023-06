Heilsberger Geschichte(n)

Teilen

Am Sonntag, 2. Juli, startet die Veranstaltungsreihe „Heilsberger Geschichte(n) live“. Bis in den Herbst hinein wird der Jubiläumstreff am Hochhaus (JaH, Otto-Fricke-Straße 107) jeden ersten Sonntag im Monat von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein.

Besucherinnen und Besucher können dort einen kurzweiligen Nachmittag verbringen: Geschichten lauschen, zwei verschiedene Ausstellungen ansehen und mit anderen ins Gespräch kommen. Vom roten Sofa aus werden Mitglieder der Geschichts-AG verschiedene Geschichten mit Bezug zum Heilsberg vorlesen. Das können sowohl Anekdoten von Heilsbergern/innen als auch interessante historische Meldungen aus historischen Ausgaben der Heilsberger Nachrichten sein.

Für die historische Ausstellung haben Mitglieder der Geschichts-AG Gegenstände aus den Anfängen des Heilsbergs gesammelt, darunter eine Lochplatte, die als Fußweg diente, sowie die Wetterfahne der nach Altenstadt translozierten Siedlerkirche.

In der anderen Raumhälfte stellt der Kunstverein Bad Vilbel Bilder aus, darunter Teile der Ausstellung „Ankommen“, die bis vergangenes Wochenende in der Heilig-Geist-Kirche zu sehen war. Nähere Informationen können per E-Mail an heilsberg- geschichte@gmx.de in Erfahrung gebracht werden. red