Heilsberger Filmabend

Die Heilsberger Geschichts-AG lädt für Mittwoch, 13. September, um 19 Uhr zu einem Film- und Fotoabend in den Jubiläumstreff am Hochhaus, Otto-Fricke-Straße 107, ein. Gezeigt wird Film- und Fotomaterial von den Anfängen des Heilsbergs, teils in Schwarz-Weiß teils in Farbe, heißt es in der Einladung der Heilig Geist Kirchengemeinde. Darunter seien unter anderem Aufnahmen vom Hangrutsch im Januar 1962 sowie von den waghalsigen Motorrad-Rennen, die auf dem noch spärlich bebauten Siedlungsgelände stattfanden.

Auch werde die Frage beantwortet, was sich vor dem Bau der Siedlung an dieser Stelle befand. „Hätten Sie gewusst, dass hier Vilbels erstes Kurhaus stand, oder dass es am Heilsberg ein Haus mit 44 Türen und zwei Fenstern gab? Und war die Straße „Am Hang“ immer eine Einbahnstraße?“, fragt die Kirchengemeinde. Stadtführer Peter Schöttner, der selbst am Heilsberg lebt, sei langjähriges, aktives Mitglied des Bad Vilbeler Geschichtsvereins. Er werde bei der Filmvorführung viele Geschichten rund um die nun 75 Jahre alte Siedlung erzählen. „Wir freuen uns sehr, wenn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an diesem Abend ihre Erlebnisse schildern. So entsteht für alle Zuschauer ein noch viel bunteres Bild von unserer Gemeinschaft hier oben“, ergänzt Schöttner. red