Günther-Biwer-Platz eingeweiht

Sie steuern Zitate bei, die an Günther Biwer erinnern sollen (von links): Claus-Günther Kunzmann, Sebastian Wysocki, Thomas Stöhr, Günter Hinkel und Prof. Jörg Heyer. kubocz (2) © Patryk Kubocz

Die Einweihung des Günther- Biwer-Platzes vor der Stadthalle Vilco am Freitag bildete den Startschuss zum 19. Quellenfest. Weggefährten des ehemaligen Bürgermeisters und seine Familie erinnerten an den Begründer der Idee des „Wohlfühl-Bad-Vilbels“. Dabei sollen sieben Zitate, die auf Bodenplatten zu lesen sind, an den Ehrenbürgermeister erinnern.

Den Anfang machte Thomas Stöhr, der die Veranstaltung auch moderierte. Stöhr war auf Biwer als Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel gefolgt, weswegen es ihm „eine besondere Freude ist, durch die Einweihung des Platzes zu führen“. Stöhr erinnerte sich daran, dass Biwer das Quellenfest ins Leben gerufen habe. „Deswegen hätte es Günther Biwer bestimmt sehr gefallen, dass dieser Platz zur Eröffnung des Quellenfests eingeweiht wird“, ist er sich sicher. Stöhr, ebenfalls Ehrenbürgermeister der Stadt, bedankte sich bei allen zuständigen städtischen Gremien, dass sein Vorschlag, diesen Platz nach Biwer zu benennen, angenommen worden war.

Den ersten Programmpunkt des Nachmittags gestaltete die Familie von Günther Biwer. „Günther war ein Familienmensch. Er musizierte und rezitierte oft im Kreise seiner Familie“, sagte Stöhr. Deshalb stand seine Passion zur Literatur und der Musik im Mittelpunkt des Programms, das die Familien Biwer und Langheim konzipierten. Christoph Emmanuel Langheim, Hagit Halaf und ihre Kinder Oriel Langheim-Halaf und Juval Langheim-Halaf spielten von Marc-Antoine Charpenter „Te Deum: Prélude“. Anschließend las Michael Biwer, Sohn des Ehrenbürgermeisters, „Der Oberaffe“ von Manfred Kyber. Die Geschichte zählte zu Biwers Lieblingsstücken.

ZUR PERSON Günther Biwer , geboren am 31. August 1940 in Fulda, prägte als Bürgermeister von Bad Vilbel von 1980 bis 2004 die Entwicklung der Quellen- und Festspielstadt maßgeblich. Der CDU-Politiker Biwer ist als Vater des Leitbildes „Wohlfühl-Bad Vilbel“ bekannt. Besonders am Herzen lagen ihm kulturelle und soziale Themen. Beispielhaft initiierte und etablierte er die Burgfestspiele, das Kulturzentrum Alte Mühle und die Bürgeraktive sowie die Nachbarschaftshilfe. „Unvergessen sind seine Bürgernähe, seine große Unterstützung der Bad Vilbeler Vereine und auch sein Humor. Dies alles sollen die Zitate auf dem Platz aufgreifen“, heißt es im Programmheft. Aufgrund seiner Verdienste wurde Günther Biwer im Juni 2004 zum Ehrenbürgermeister ernannt. Im Ruhestand engagierte er sich weiter für die Gründung des »Hauses der Begegnung«. Er starb kurz vor seinem 73. Geburtstag 2013 an einer Krebserkrankung. pku/FOTO: RED

Damit auch in der Zukunft die Bürgerinnen und Bürger Bad Vilbels einen Eindruck von Biwer erhalten, werden am und um den Platz herum künftig auf sieben Bodenplatten Zitate des ehemaligen Rathauschefs zu lesen sein. „Diese sollen an Günther Biwers Humor und den Einsatz für die Stadt Bad Vilbel erinnern“, sagte Stöhr.

Vier der sieben Zitate, die aktuell noch auf Info-Wänden zu lesen sind, präsentieren Weggefährten des Ehrenbürgermeisters. Jörg Heyer war ein enger Vertrauter von Biwer und „stand ihm bei kulturellen Entscheidungen bei“, erklärte Stöhr. Das Zitat „Du kannst mit einem kleinen Witz eine ganze Gesellschaft erreichen“ solle Biwers Lachen, das sein Markenzeichen war und weit über die Grenzen von Bad Vilbel hinaus bekannt gewesen sei, symbolisieren, erklärte Heyer. „Er hat nie über Menschen gelacht. Sein Lachen war stets herzlich und nicht verletzend.“ Auch Kulturamtsleiter Claus-Günther Kunzmann, Günter Hinkel, der Geschäftsführende Gesellschafter der Hassia-Unternehmensgruppe, und der aktuelle Bürgermeister Sebastian Wysocki stellten Zitate vor, die Biwer charakterisierten und sein Wirken auf die Stadt herausstellten. Zum Abschluss spielte eine kleine Gruppe der Bad Vilbeler Stadtkapelle, die „stellvertretend für Biwers Engagement in den Bad Vilbeler Vereinen heute anwesend ist“, sagte Stöhr. Mit dem Song „Over the rainbow“ aus dem Film „The Wizard of Oz“ war der neue Günther-Biwer-Platz offiziell eingeweiht.

Auch an den kommenden Tagen des Bad Vilbeler Quellenfests können sich die Besucher auf ein voll gepacktes Programm freuen. Beispielsweise tritt am Sonntagabend Culcha Candela in der Vilco auf. Am Pfingstmontag soll Nadine I. als neue Quellenkönigin inthronisiert werden.

Günther Biwer red © Red