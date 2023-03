Großtauschtag für Briefmarken und Münzen

Bad Vilbel. Am kommenden Samstag, 1. April, findet von 9 bis 16 Uhr ein Großtauschtag für Briefmarken und Münzen im Kultur- und Sportforum Dortelweil statt. Dank des Entgegenkommens der Stadtverwaltung können in diesem Jahr wieder zwei Großtauschtage an zwei Samstagen stattfinden. Man hoffe, dass wieder Sammler aus dem Rhein-Main-Gebiet die Gelegenheit zum Tauschen nutzen werden, schreibt der Vorsitzende des Briefmarkensammler-Vereins, Ernst Busemann.

red