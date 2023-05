Gronauer Wohngebiet bleibt umstritten

In Gronau soll ab 2023 ein neues Baugebiet zwischen Nidda und Dortelweiler Straße entstehen. Damit sind nicht alle einverstanden. Einige Anwohner haben vor einigen Monaten eine Petition gestartet und über 1000 Unterschriften gesammelt - 754 davon aus Bad Vilbel. Ihr Anliegen: Von der Bebauung soll abgesehen werden. Am Mittwoch wurden die Unterschriften an Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) übergeben.

Martin Nöth sagte: „Die Fläche steht regelmäßig unter Wasser. Das Risiko einer Überflutung wird durch die Bebauung der Fläche weiter erhöht.“ Man müsse nicht immer alles bebauen. Das Auengebiet solle erhalten bleiben. Das würden nicht nur Anwohner so sehen. „Mehr als 750 Unterzeichner kommen aus Bad Vilbel, das sind nicht alles Anwohner aus Gronau.“

Ebenfalls zur Wort meldete sich Ottmar Dauterich, der insgesamt 24 Jahre für die FDP im Gronauer Ortsbeirat und zwei Perioden auch als Stadtverordneter im Stadtparlament saß. Er habe sich damals selbst für die Bebauung ausgesprochen. Ein Fehler, wie er heute sagt. „Der Platz im Kindergarten und der Grundschule wird nicht ausreichen.“ Von der Verkehrs- und Parkplatzsituation müsse man erst gar nicht anfangen. Außerdem würden die Erschließungskosten sehr teuer. „Wer kann sich denn dort überhaupt ein Grundstück leisten?“ Einen weiteren Punkt erwähnte Friedrich Schönborn. Denn: Das Baugebiet soll erhöht werden. „Auf 28 000 Quadratmetern muss ein bis eineinhalb Meter Erde aufgetragen werden. Das macht 30 000 bis 40 000 Kubikmeter Erde.“ Unzählige Lastwagen müssten durch Gronau fahren.

Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) bedankte sich für das konstruktive Gespräch. Es sei das erste Mal, dass eine Petition komplett über das städtische Petitionstool eingereicht und erfolgreich gewesen ist. Er führte aus, wie es derzeit um die Entwicklung des Baugebietes stehe. Die Nachfrage in Bad Vilbel und in Gronau sei hoch. Es handele sich um eine bereits ausgewiesene Erweiterungsfläche. Derzeit sei ein Büro beauftragt, ein Konzept zu entwickeln. „Das erwarten wir im Laufe des Mai.“ Das sei ein Bebauungsplan-Vorentwurf erklärte Wysocki. Es handele sich um ein sogenanntes Vollverfahren - inklusive zahlreicher Gutachten zur Hydrologie, Flora, Fauna und Umwelt. „Es wird dabei auch eine Offenlage geben.“

Die Petition wird im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Kultur- und Sportforum behandelt. wpa