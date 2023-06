Grillen in Parks wird verboten

Auf städtischen Grünanlagen ist das Entfachen von Feuer verboten. „Die mittlerweile warmen Temperaturen sowie eine bereits sehr starke Trockenheit von Grünflächen sorgen für eine Allgemeinverfügung, die der Magistrat der Stadt Bad Vilbel herausgegeben hat“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt. Fortan wird die Grünanlagensatzung bis auf Widerruf eingeschränkt.

Das betrifft das öffentliche Grillen, das Entzünden von Kerzen, das Entzünden von Kohle für beispielsweise Wasserpfeifen sowie alle weiteren Handlungen, die geeignet sind, Brände auszulösen.

„Schon jetzt sind viele Grünflächen sehr trocken. Das Risiko, dass sich diese entzünden ist bereits sehr hoch, sodass wir eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Zum Schutze unserer Grünanlagen und der Bürgerinnen und Bürger Bad Vilbels ist es daher unabdingbar, das Grillen und weitere Aktivitäten mit offenem Feuer in den Grünanlagen zu verbieten“, erklärt Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU).

Die Allgemeinverfügung beruhe auf einem Index, der vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben wird. Der sogenannte Grasland-Feuerindex (GLFI) beschreibt die Feuergefährdung offenen, nicht abgeschatteten Geländes mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs. Für Bad Vilbel sei die zweithöchste Gefährdungsstufe erreicht.

Die Stadt wolle damit auf die Brandgefahr hinweisen. Raucher sollten vermeiden, glühende Zigarettenstummeln oder Asche sowie Tabakreste arglos wegzuwerfen. Ein Nichtbeachten des Verbots werde mit einem Bußgeld geahndet, kündigt Wysocki an. Die Brandgefahr ist so hoch, dass schon eine liegen gelassene Glasscherbe zum Entzünden von vertrockneten Grasflächen führen kann. Die Verfügung trete am Donnerstag, 8. Juni, (Fronleichnam) in Kraft. red