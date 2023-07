„Greatest Days“ und weitere Leinwand-Hits

Teilen

Die Film-Auswahl des Open-Air-Kinos bietet auch diesen Sommer wieder für alle Generationen etwas. Auch die Liebhaber unterschiedlicher Genres kommen auf ihre Kosten. Es gibt mindestens zwei Preview-Vorstellungen - eventuell kommt mit dem Überraschungsfilm am 13. August eine dritte hinzu. Erstmals werden 15 Filmabende unterm Sternenzelt geboten, und die Spielzeit erstreckt sich über drei Wochen - montags und dienstags ist jeweils Pause.

Eröffnet wird die Saison am kommenden Mittwoch, 26. Juli, mit „Greatest Days“, ein Filmvergnügen, das sich besonders an die Take-That-Fans wendet und solche, die wissen wollen, wie es damals war. Die deutsche Theaterverfilmung „Die Unschärferelation der Liebe“ ist am 27. Juli im Freibad zu erleben. Ein weiterer Höhepunkt: Mit „Rehragout-Rendezvous“ ist bei einer Preview-Vorstellung am 6. August der neueste Fall mit dem bayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer zu sehen. Am 12. August rettet Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) im ersten Teil des siebten Abenteuers von „Mission: Impossible“ die Menschheit vor der völligen Vernichtung. Und welcher Überraschungsfilm zum Saisonende des Open-Air-Kinos gezeigt wird, das weiß auch Kinomacher Dennis DiRienzo noch nicht - aber er hat so das eine oder andere im Auge.

Alle Informationen zu den Filmen sind online auf www. kultur-bad-vilbel.de zu finden. Einlass zu den Vorstellungen im Freibad ist jeweils ab 20.15 Uhr, Filmbeginn ist bei ausreichender Dunkelheit. Tickets gibt es im Kartenbüro, Klaus-Havenstein-Weg 1, Tel. 0 61 01/55 94 55, oder unter www. kultur-bad-vilbel.de. Für Kurzentschlossene werden immer mindestens 200 Tickets zurückgehalten, sie sind an der Abendkasse erhältlich. hir