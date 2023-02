Glasfaserquote nicht erreicht

Bad Vilbel - In Bad Vilbel endete am 31. Januar die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden. Die erforderliche Quote von 40 Prozent für das Projekt der Deutschen GigaNetz GmbH wurde nicht erreicht, teilt das Telekommunikationsunternehmen mit. Nun bietet GigaNetz nach eigenen Angaben eine Verlängerung bis zum 1.

Mai an.

Von Anfang Oktober 2022 bis Ende Januar 2023 wurden in der sogenannten Vorvermarktungsphase die Aufträge gesammelt. Aktuell steht die Kommune bei rund 15 Prozent. Wer noch Fragen zum Projekt hat, könne sich montags bis samstags in den SpeedPoints, Am Südbahnhof 2 - 10 oder am Dortelweiler Platz 1, informieren. Individuelle Termine für zu Hause können online über den Buchungs-Button auf der Website vereinbart sowie alle Informationen zum Ausbau und die Öffnungszeiten der SpeedPoints eingesehen werden: deutsche- giganetz.de/bad-vilbel. red