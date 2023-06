Geschichte des Heilsbergs

Bad Vilbel - In diesem Jahr feiert der Heilsberg sein 75-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Festwoche bietet der Verein für Geschichte und Heimatpflege zwei Führungen zur Geschichte der Siedlung an. Am kommenden Dienstag, 20. Juni, um 18 Uhr sowie am darauf folgenden Samstag, 24. Juni, 16 Uhr, finden diese öffentlichen Stadtführung statt. Sie haben den Titel „Die Bad Vilbeler Höhe“ - so hieß der Stadtteil vor der Besiedelung -, führen über den Heilsberg und starten unter der Leitung von Peter Schöttner jeweils an der Bus-Haltestelle am City-Hotel Heilsberg.

Bei diesen Rundgängen wird die Gründungszeit beleuchtet, näher erläutert, wie die ersten Siedler nach 1946 in Eigenhilfe ihre Häuser mit selbstgebrannten Lehmziegeln errichteten, wie 1948 die Namensgebung erfolgte, wie aus einem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Stadtteil wurde und wie sich dieser außergewöhnliche Stadtteil Schritt für Schritt weiter entwickelte.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig, Kinder unter zehn Jahren können kostenlos teilnehmen. red