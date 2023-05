Führungen am Pfingstwochenende

Im Rahmen des Quellenfestes in Bad Vilbel werden zwei Führungen angeboten: Am Samstag, 27. Mai, von 15 bis 16.30 Uhr heißt es „Die Gehölze im Burgpark-Arboretum“.

Ein Landschaftspark mit vielen Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt - das ist der in den 1970er Jahren angelegte Burgpark in Bad Vilbel an der alten Wasserburg. Ein artenreicher Altbaumbestand mit Nadel- und Laubgehölzen aus aller Welt aus den Anfangsjahren des Parks wurde in der jüngsten Zeit mit verschiedensten Jungbäumen ergänzt, die neben Attraktivität eine größere Toleranz gegenüber den Klimaveränderungen versprechen, heißt es in der Ankündigung. So ist ein städtisches Arboretum entstanden, in dem zudem durch eine informative Beschilderung an vielen Gehölzen Wissenswertes vermittelt werde.

Die Führung mit Manfred Wessel zeigt die Vielfalt der Anpflanzungen und die botanischen Höhepunkte des Gehölzbestandes. Diese Führung ist kostenlos, Treffpunkt ist an der Wasserburg, eine Anmeldung ist nicht notwendig, heißt es in der Ankündigung.

Am kommenden Sonntag, 28. Mai, heißt es von 14 bis 15.30 Uhr: „Auf den Spuren des Gartenarchitekten Philipp Siesmayer - Baumschule und Kurpark Bad Vilbel“.

Philipp Siesmayer (1862-1935), Gärtner, Gartenachitekt und Spross einer bekannten Gärtnerdynastie, hat einige Spuren in Bad Vilbel hinterlassen. Die Siesmayerstraße nahe des Südbahnhofs erinnert an eine dort vorhanden gewesene Baumschule und der Kurpark an eine seiner zahlreichen Gartenplanungen. Welche der gartenkünstlerischen Ideen sind heute im aktuell noch circa 1,6 Hektar großen Kurpark zu finden?

Während der Führung mit Manfred Wessel wird dieser Frage nachgegangen und die einzige denkmalgeschützte historische Parkanlage in Bad Vilbel mit ihrem alten Baumbestand vorgestellt.

Treffpunkt ist der Brunnen an der Rathausbrücke, Friedberger Str.aße, Ecke Parkstraße. Anmeldung werden entgegengenommen beim Kulturamt der Stadt Bad Vilbel unter der Rufnummer 0 61 01/55 94 13 oder per E-Mail an tickets@bad-vilbel.de. Die Führung ist kostenpflichtig. red