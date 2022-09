Freibadsaison wird verlängert

Die Freibadsaison 2022 wird verlängert. Das teilt die Stadt mit. Noch bis zum 30. September können Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen im Bad Vilbeler Freibad ziehen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird es dann zum Abschluss der Saison wieder ein Hundeschwimmwochenende geben. Ab Freitag, 16. September, gilt jedoch eine verkürzte Öffnungszeit bis 18 Uhr.

„Um den Schwimmerinnen und Schwimmern die Möglichkeit zu geben, das nach wie vor gute Wetter auszunutzen, verlängern wir unsere Freibadsaison bis zum 30. September. Damit geben wir vor allem auch den Vereinen, die das Freibad nutzen, die Planungssicherheit für weitere Wochen Training und Übungsstunden im Freibad. Wir freuen uns aber auch, allen Gästen des Freibads dann eine sehr lange Saison 2022 bieten zu können“, wird Erster Stadtrat Bastian Zander zitiert.

Nach dem Ende der Badesaison wird es dann auch wieder ein Hundeschwimmen geben, und zwar am Samstag, 1. Oktober. „Die bisherigen Hundeschwimmen waren stets ein voller Erfolg. Die Hundehalterinnen und Hundehalter aus Bad Vilbel und Umgebung haben dieses Angebot sehr gut angenommen und vor allem die Hunde selbst hatten sichtbar Freude im Freibad und im Wasser“, so Zander. Zwischen 10 und 16.30 Uhr können die Vierbeiner ins kühle Nass springen. In diesem Jahr gibt es auch keine Abstandsregeln, auch wird kein Vorverkauf angeboten. Wer kommen möchte, zahlt an der Freibadkasse den Eintritt. Es gibt auch keine Höchstzahl an Hunden, die mitgebracht werden können.

Jeder Halter haftet für seinen Hund, alle Hunde müssen eine Marke tragen und haftpflichtversichert sein, alle Hunde sollten gegen Tollwut geimpft sein. Beim Einlass erhält jeder Halter einen Hundekotbeutel denn sollte ein Malheur passieren, muss es beseitigt werden. Aus hygienischen Gründen dürfen Frauchen und Herrchen nicht mit ins Wasser, auch weil dem Wasser kein Chlor mehr zugeführt wird. red