Frank Scheffler an der Orgel

Die evangelische Christuskirchengemeinde lädt herzlich ein zum ersten Orgelkonzert in diesem Jahr am Samstag, 11. Februar, um 18 Uhr. Aufführungsort ist dieses Mal die Auferstehungskirche.

Zu Gast ist der Bad Nauheimer Kantor und Organist Frank Scheffler. Er präsentiert ein ganz besonderes Programm von Johann Sebastian Bach: „Bach in Lüneburg“. In Lüneburg erhielt Johann Sebastian Bach wertvolle musikalische Impulse für sein musikalisches Wirken, heißt es in der Einladung. Im Zusammenspiel mit seinen Lehrern, Georg Böhm und Dietrich Buxtehude, formte er einen Personalstil, der musikalische Einflüsse aus ganz Europa vereinte.

„Freuen Sie sich zum Beispiel auf die ,Fantasie G-Dur‘ von Johann Sebastian Bach, die ,Toccata F-Dur‘ von Dietrich Buxtehude und anderes mehr und lassen Sie sich überraschen, wie diese der Bad Nauheimer Kantor und Organist Frank Scheffler auf der kleinen Syer-Orgel interpretieren wird“, heißt es in der Einladung weiter. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. red