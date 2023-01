Finaler Bauabschnitt in der Frankfurter Straße

Bad Vilbel - Die „Operation am offenen Herzen“ der Stadt Bad Vilbel geht in den finalen Abschnitt, wie es die Stadt ausdrückt. Mit dem dritten Bauabschnitt beginnt am Montag, 6. Februar, die Attraktivierung der Gehwege und des Straßenbelags in der Frankfurter Straße. Gestartet werde im Bereich zwischen dem Erzweg und dem Grünen Weg.

„Der dritte und letzte Bauabschnitt der Attraktivierung unserer Frankfurter Straße ist ein weiterer Meilenstein für unsere Stadtentwicklung. Im Herzstück unserer Stadt werden wir die Gehwege und die Straße selbst sanieren und damit zukunftsfest machen. Hierbei geht es nicht allein um eine neue Oberfläche. Vielmehr werden die Stadtwerke auch neue Stromleitungen legen und die entsprechenden Hausanschlüsse herstellen, damit die Frankfurter Straße dann fit für die Herausforderungen der Zukunft ist“, wird Bürgermeister Sebastian Wysocki zitiert.

Im dritten Bauabschnitt würden damit also vor allem die in die Jahre gekommenen Gehwege und Rinnenanlagen saniert und somit die Stolperfallen entlang der Frankfurter Straße beseitigt. „Die komplette Sanierung der Gehwege ist ein wichtiger Mosaikstein für die barrierefreie Mobilität in unserer Stadt. Wir haben immer angekündigt, dass wir dies im Rahmen der Attraktivierung der Frankfurter Straße entsprechend umsetzen werden und daher ist es gut und richtig, dass dies nun beginnen wird“, ergänzt Wysocki.

„Wir haben uns nach den guten Erfahrungen der vergangenen Baumaßnahmen erneut dafür entschieden, den Bauabschnitt in verschiedene Phasen einzuteilen. Damit können wir gewährleisten, dass insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner aber auch Gewerbetreibende und Kundinnen und Kunden stets an ihr Ziel kommen. Wir vermeiden damit ganz bewusst eine Vollsperrung der Frankfurter Straße“, führt Wysocki weiter aus.

Der dritte Bauabschnitt werde in Gänze bis 2024 andauern. Für die erste Bauphase, die am Montag, 6. Februar, beginnt, wird der Bereich zwischen Erzweg und Grünem Weg entsprechend eingeschränkt. Wer mit dem Auto durch die Frankfurter Straße müsse, könne dann das Baufeld über den Grünen Weg und den Erzweg umfahren. Die Geschäfte und Einrichtungen sind zu Fuß jedoch jederzeit erreichbar.

Die Verantwortlichen der Stadt Bad Vilbel raten allen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht zwingend durch die Frankfurter Straße fahren müssen daher, das Parkhaus unter der Stadthalle Vilco zu nutzen. Wer jedoch nicht gut zu Fuß sei und ein Geschäft oder beispielsweise eine Praxis in der Frankfurter Straße besuchen möchte, werde auch weiterhin die Möglichkeit haben, das Parkhaus Niddaplatz zu nutzen.

Der erste Teilbereich des dritten Bauabschnitts zwischen dem Erzweg und dem Grünen Weg wird bis voraussichtlich Juni 2023 andauern. Im Anschluss wandert das Baufeld dann weiter in Richtung Süden, also in Richtung Biwer-Kreisel.

Die Baustellensprechstunde für den ersten Teilbereich des dritten Bauabschnitts findet an jedem Mittwoch, um 13.30 Uhr im Bereich Erzweg/Frankfurter Straße statt. Interessierten Bürgerinnen und Bürgern stehen Verantwortliche der Stadt, der Stadtwerke, der Baufirma und des städtischen Baustellenmarketings für Rückfragen zur Verfügung. red