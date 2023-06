Festwoche „75 Jahre Heilsberg“ steht bevor

Die Festwoche des Jubiläums „75 Jahr Heilsberg“ vom 16. bis 25. Juni markiert den Höhepunkt des Festjahrs. Eingerahmt werden die Feiern durch zwei ökumenische Gottesdienste und den Festakt. Dazwischen finden eine Vielzahl unterschiedlichster Aktivitäten statt.

Am Sonntag, 18. Juni, beginnt die Festwoche um 10 Uhr in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche mit einem ökumenischen Gottesdienst sowie dem Festakt. Der Festgottesdienst wird gestaltet von Pfarrer Jürgen Seng, evangelische Heilig-Geist-Gemeinde, Pfarrer Dieter Bockholt, katholische Gemeinde „Verklärung Christi“, Pastor Sören Sommer, Landeskirchliche Gemeinschaft, sowie von Pfarrerin Sabine Bertram-Schäfer, Pröpstin für Nord-Nassau. Sie wird die Festpredigt halten. Für den festlich-musikalischen Rahmen im Gottesdienst sorgen neben der Orgel auch die Jugend-, Gemeinde- und Posaunenchöre der Heilig-Geist-Gemeinde. Im Anschluss ist ein Sektempfang geplant. Gegen 11.45 Uhr schließt sich der Festakt mit Bürgermeister Sebastian Wysocki und Grußworten der Ehrengäste an. Musikalisch begleitet ihn das Akkordeon-Orchester.

Schon an den beiden Tagen zuvor finden Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums statt. Den Anfang macht ein großes Picknick, die „Lange Tafel“ auf dem Plattenweg, am Freitagabend ab 18.30 Uhr. Am Samstag gibt es bei „Woodytown“ von der Landeskirchlichen Gemeinschaft die Möglichkeit, sich mit Holzklötzen auszutoben. Gebaut wird auf dem Parkplatz gegenüber des Rewe-Markts, Alte Frankfurter Straße. Der Kneipp-Verein lädt zu einer Wildkräuterführung ein, die Kindertagesstätte „Villa Wichtelstein“ feiert ihr Kinderfest und am frühen Abend berichten Jugendliche von damals und heute von ihrem Blick auf die Anfänge des Heilsbergs (siehe Info-Kasten). Parallel zum Festakt findet der stadtweite Hofflohmarkt „Tour de Trödel“ statt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stehen dann im Zeichen der Historie. Am Dienstag, 20. Juni, bietet Peter Schöttner eine Stadtteilführung an, am Mittwoch, 21. Juni, weiht die Geschichts-AG den „Jubiläumstreff am Hochhaus“ (JaH) an der Otto-Fricke-Straße 107 mit dem ersten Zeitzeugen-Gespräch zum Thema „Vom Ankommen“ ein und am Donnerstag, 22. Juni, zeigt Peter Schöttner im JaH historisches Filmmaterial.

Das zweite Wochenende der Festwoche findet rund um die Sporthalle Heilsberg statt. Neben der Sporthalle wird eine große Bühne aufgebaut, auf der am Freitagabend, 23. Juni, „Eine Band namens Wanda“ live spielen wird. Am Samstag, 24. Juni, feiert der Kinderplanet der Ernst-Reuter-Schule vormittags sein Sommerfest. Am Nachmittag geht es sportlich weiter: Man kann sich in den leichtathletischen Disziplinen des Deutschen Sportabzeichens messen, Boule spielen oder sein Fahrrad vom ADFC codieren lassen. Außerdem läuft auf und um die Bühne bei der Sporthalle Heilsberg das große Familienfest.

PRÄSENTATION UND LESUNG Am Samstag, 17. Juni, um 17 Uhr präsentieren vier Jugendliche von heute und eine Jugendliche von damals ihre Eindrücke von den Anfängen des Heilsbergs. Die heutigen Jugendlichen haben sich unter Leitung von Ute Volz an die Anfänge des Heilsbergs herangetastet. Daraus entstanden sind der Jubiläums-Wandkalender für das Jahr 2023, sowie eine multimediale Stadtteilführung zur Entstehung des Heilsbergs. Im ersten Teil stellen die Jugendlichen ihre Lieblingsfotos und -videos vor. Im zweiten Teil der Veranstaltung liest Ute Wannig, eine Jugendliche von damals, aus ihren Erinnerungen. Die Veranstaltung findet im Gemeindehaus der Heilig-Geist-Gemeinde statt. red

Wer am zweiten Wochenende der Festwoche in die Historie des Heilsbergs eintauchen möchte, erhält dazu bei einer weiteren historischen Stadtteilführung von Peter Schöttner Gelegenheit. Abends legen auf der Bühne an der Sporthalle zwei DJs auf.

Am Sonntag, 25. Juni, schließt die Festwoche mit dem zweiten ökumenischen Gottesdienst sowie einem Frühschoppen, bei dem die Stadtkapelle Bad Vilbel spielen wird. Der Kunstverein Bad Vilbel lädt parallel dazu zu einem Kunstrundgang ein.

Alle Termine unter der Adresse www.75JahreHeilsberg.de. red