Feier mit Drohnen-Show

Von: Patrick Eickhoff

Patrick Hausmann, Stefanie Kunert, Sebastian Wysocki und Friedemann Kuhl freuen sich über das neue Logo und auf den Vilbeler Markt. Eickhoff © Patrick Eickhoff

Er ist wieder da: Der Bad Vilbeler Markt. Was in den vergangenen Jahren als abgespeckte Variante noch die „Bad Vilbeler Sommertage“ waren, kehrt diesen Sommer - genauer gesagt ab dem 19. August - zurück. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein neues Logo, ein spezielles Programm, aber auch Altbewährtes freuen.

Die Vorfreude ist Bürgermeister Sebastian Wysocki und Marktmeisterin Stefanie Kunert ins Gesicht geschrieben. „Ist ja für uns beide auch Premiere“, sagt der Rathauschef und lacht. Tatsächlich ist es für Wysocki, der seit dem vergangenen Jahr im Amt ist, und für Kunert, die seit November 2021 den städtischen Fachdienst Gewerbe und Markt leitet, der erste Vilbeler Markt in ihren neuen Funktionen. In den vergangenen Jahren gab es in der Quellenstadt den Markt in der Light-Version - die Sommertage. „Jetzt gibt’s endlich wieder den klassischen Bad Vilbeler Markt.“

Ein ganz besonderes Jubiläum steht diesen August an. „200 Jahre Marktrechte“, wie der Bürgermeister erläutert. Man habe bewusst in den vergangenen Jahren mit all den Einschränkungen dieses Jubiläum nicht gefeiert und auf den passenden Moment gewartet. „Damit das im passenden Rahmen zelebriert werden kann, wie sich das gehört.“

Los geht’s am 19. August um 15.30 Uhr mit dem traditionellen Festzug durch Bad Vilbel. „Wir werden die Stadt mit Wimpeln schmücken, wie es das früher auch mal gegeben hat“, sagt Wysocki, der anschließend gemeinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein den traditionellen Fassanstich im Festzelt vornehmen wird. „Ich habe mir tatkräftige Unterstützung ins Boot geholt.“ Besonders freuen sich die Verantwortlichen, dass dieser Anstich wieder im Festzelt der Hausmanns stattfinden wird. Seit mehr als 20 Jahren lockt die Familie Hausmann als Festwirte zahlreiche Gäste mit Livemusik und unterschiedlichen Künstlern ins Festzelt. „Mit den Lokalpatrioten Trude Trash und Roy Hammer aber auch der einen oder anderen Überraschung freuen wir uns sehr auf den Vilbeler Markt“, sagt Patrick Hausmann.

Wieder geben wird es den Gottesdienst am Sonntag, 20. August, im Autoscooter und das Kinderfest am darauffolgenden Montag. Aber auch die Bezirkstierschau am Dienstag, 22. August, gehört fest in das Programm der Festtage. „Dieses Jahr fangen wir aber wegen des Verkehrs später an“, sagt Markmeisterin Kunert. Der Dienstag wird außerdem der Familientag sein. „Mittwoch und Donnerstag ist ganz traditionell Pause.“ Bevor dann am Wochenende Seniorennachmittag, der Abend der Vereine, viel Livemusik und der klassische Frühschoppen anstehen. Also alles beim Alten auf dem Vilbeler Festplatz? Denkste. „Wir haben drei ganz besondere Höhepunkte“, sagt Kunert. Es wird zwei Themenabende geben. Der erste am Samstag, 19. August. Dann soll sich der gesamte Markt in eine riesige 90er-Jahre-Party verwandeln.

Am Freitag, 25. August, ist „Ladies Night“ auf dem gesamten Festplatz. Rabatte und Vergünstigungen sowie Specials erwarten alle Frauen - aber auch Männer, die sich als solche verkleiden. „Wir wollen ja niemand ausschließen“, sagt Kunert.

Besonders freuen sich die Organisatoren zum Abschluss des Marktes am Sonntag, 27. August, auf eine spektakuläre Drohnen-Show mit 100 Drohnen. „Wir verzichten deshalb aufs Feuerwerk - auch aus Nachhaltigkeitsgründen.“

In Pagodenzelten im Burgpark wird es außerdem eine historische Ausstellung des Geschichtsvereins Bad Vilbel geben. „Dort werden wir auf 200 Jahre Marktrechte zurückblicken“, freut sich Wysocki. Außerdem wird es geschichtliche Führungen zum Bad Vilbeler Markt sowie Backstage-Führungen über den Markt geben. Die neue Homepage soll Anfang April Online gehen. Ganz neu strahlt jedenfalls schon das Logo, das Friedemann Kuhl entworfen hat. „Es ist die perfekte Kombination aus den mittlerweile klassischen Vilbeler Farben Blau und Orange, den Fahrgeschäften und einer historischen Optik.“ Es handele sich um keine Design-Sensation, müsse aber alle ansprechen. „Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen.“