Fastnacht mit den Sandhasen

Bad Vilbel - Nach zwei Jahren aufgestauter Karnevalsfreude schäumt der humorvolle Schaffensdrang des 1. Bad Vilbeler Karnevalvereins Fidele Sandhasen über, wie es in der Ankündigung heißt. So laden die Sandhasen zur Kostümsitzung am Samstag, 4. Februar, um 19.11 Uhr (Saalöffnung 18.11 Uhr) in das Kultur- und Sportforum Dortelweil ein. Bei der Sitzung werden neben den in Bad Vilbel bekannten Akteuren und Gruppen auch Gastvortragende auftreten.

Für die musikalische Unterhaltung und den Tanz nach der Sitzung sorgt J & J Music, heißt es weiter.

Über das Internet können verbilligte Karten für die Sitzung bestellt werden. Die E-Mail-Adresse: kartenvorverkauf-sandhasen@web. de. red