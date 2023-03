Fall von Vandalismus

Die Männertoilette im Marktpavillon in Bad Vilbel muss geschlossen werden. Grund dafür sind enorme Schäden durch Vandalismus. Vermutlich in der Nacht vom 12. auf den 13. März sind die Schäden entstanden, teilt die Stadt mit. So wurde die Eingangstür zur Toilette eingeschlagen und Feuerwerkskörper in Urinalen gezündet. Die Stadt Bad Vilbel wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten und bittet alle Bürgerinnen und Bürger sich bei der Stadt oder direkt bei der Polizeistation zu melden, falls jemand Hinweise auf Täterinnen und Täter hat.

Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise bittet die Stadt entweder an die städtische Ordnungspolizei oder direkt an die Polizeistation in Bad Vilbel zu geben. „Jeder Hinweis kann helfen. Vielleicht hat jemand zur vermuteten Tatzeit in der Nacht vom 12. auf den 13. März Menschen am Marktpavillon gesehen oder war zugegen, als es ein Knallen aufgrund der Zündung von Feuerwerkskörpern gegeben hat. Wir werden in jedem Fall Anzeige gegen Unbekannt erstatten und verurteilen derlei Taten zutiefst“, wird Bürgermeister Sebastian Wysocki zitiert. red