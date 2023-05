Fahrräder codieren

Die nächste Fahrradcodier- Aktion des ADFC findet am Samstag, 13. Mai, von 12 bis 17 Uhr in Bad Vilbel an der Alten Mühle, Lohstraße 13, statt. Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, wird gebeten, sich hierzu auf www.terminland.de/adfc- bad-vilbel anzumelden. red