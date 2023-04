Fahrräder codieren

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation Bad Vilbel bieten Fahrradbesitzern die Codierung von Fahrradrahmen an. Die Aktion findet am Donnerstag, 20. April, zwischen 8 und 16 Uhr an der Polizeistation Bad Vilbel, Riedweg 1, statt. Eine vorherige telefonische Terminvergabe unter der Telefonnummer 06101/546060 ist erforderlich. Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen.

Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (WE), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, der Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen, heißt es. red