Fachkräfte aus Spanien

In ganz Deutschland fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Auch vor Bad Vilbel mache diese Entwicklung nicht halt und so werbe die Quellen- und Festspielstadt seit Jahren für mehr pädagogisches Fachpersonal, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Nun sei eine weitere Maßnahme besiegelt worden: Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) und Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm (SPD) unterschrieben einen Kooperationsvertrag zur Anstellung spanischer Erzieherinnen und Erzieher.

„Wir folgen mit diesem Schritt dem guten Beispiel anderer Kommunen auch und gerade hier in der Region. In Spanien gibt es gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, die dort keine Anstellung finden. Hier gibt es viele freie Stellen, für die es zu wenig Bewerberinnen und Bewerber gibt. Es ist also für alle Seiten eine Win-win-Situation“, erklären Wysocki und Müller-Grimm in einer Mitteilung.

Um künftig spanische Erzieherinnen und Erzieher anstellen zu können, hat die Stadt einen Kooperationsvertrag mit der Firma Helmeca aus Frankfurt geschlossen, die sich auf die Vermittlung entsprechender Fachkräfte spezialisiert hat. Zunächst werden im Frühjahr 2024 fünf spanische Erzieherinnen und Erzieher ihren Weg nach Bad Vilbel finden. Hier werden sie noch ein Praxisjahr absolvieren, um so die fachliche Anerkennung ihres Abschlusses aus Spanien zu erhalten. Nach diesem ersten Praxisjahr steigen die Erzieherinnen und Erzieher voll in den Beruf ein.

Damit die Erzieherinnen und Erzieher ankommen, sucht der Deutsch-Spanische Verein (DSV) Wohnungen. Diese würde er gern als Wohngemeinschaften für die spanischen Fachkräfte anbieten.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn es Vermieterinnen und Vermieter gibt, die eine passende Wohnung zur Verfügung hätten. Es werden marktübliche Preise gezahlt und der DSV kümmert sich um die Einrichtung und alles, was zu einer Anmietung dazugehört“, so Wysocki und Müller-Grimm. Der Wohnraum werde ab Anfang 2024 benötigt. red