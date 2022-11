Exponate zur Selbsthilfe

Im Dezember wird in der Stadtbücherei Bad Vilbel in der ersten Etage die Ausstellung „Gestalte deinen Platz - Selbsthilfe in Bad Vilbel“ zu sehen sein. Insgesamt acht Stühle haben Mitglieder von Selbsthilfegruppen aus Bad Vilbel mit Bezug zu ihrem persönlichen Selbsthilfe- thema gestaltet. Ergänzt werden die Exponate durch persönliche Botschaften der Teilnehmenden sowie Texte und Gedichte der Gruppe „Kreatives Schreiben“.

Am Donnerstag, 1. Dezember, um 16 Uhr lädt das Team zu einer Einführungsveranstaltung ein. „Wir wollen das Projekt präsentieren, aber auch für Fragen rund um das Thema Selbsthilfe zur Verfügung stehen“, erläutert Silke Schöck, Mitarbeiterin und Projektleitung.

Um die Anonymität zu wahren, werden Zettel ausgelegt, auf denen Interessierte ihre Fragen notieren können. Außerdem werde für die Dauer der Wanderausstellung ein Quiz angeboten. Als Gewinn winkt ein Gutschein für ein Wingertfrühstück im Haus der Begegnung für zwei Personen.

Weitere Informationen zum Projekt und zu den Ausstellungsterminen finden Interessierte auf der Homepage der Selbsthilfekontaktstelle Bürgeraktive unter der Adresse www.buergeraktive-bad-vilbel.de. red