Eröffnung mit Discoparty und Dirtbike-Bahn

Celina Arzt (l.) und David Neumann freuen sich mit Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm auf die Eröffnung des Efzet Heilsberg. red © Red

Unter dem Arbeitstitel „Kinder- und Jugendhaus Heilsberg“ startete ein Projekt, das seit vielen Jahren in Bad Vilbel Thema war. Am Samstag, 1. Juli wird dieses Projekt nach Angaben der Stadt endgültig seiner Bestimmung übergeben und unter dem Namen „Efzet Heilsberg“ offiziell eröffnet. Es wird dann als drittes Efzet in Bad Vilbel seine Arbeit aufnehmen.

Eröffnet wird es mit einem Bike-Contest auf der Dirtbike-Bahn, einer Rallye, einem Graffiti-Workshop sowie am Abend mit einer Discoparty.

Wenn um 13 Uhr der Startschuss für das offizielle Eröffnungsprogramm fällt, können Kinder und Jugendliche die Vielfalt des Efzet Heilsberg erstmals selbst testen. Ob mit dem Bike auf der Dirtbike-Bahn, bei der Rallye oder mit der Spraydose beim Graffiti Workshop, ab Samstag, den 1. Juli, werde dies alles möglich sein, erläutert die Stadt.

„Das Efzet Heilsberg ist nicht nur unser neuester Freizeittreff für Kinder und Jugendliche. Es ist mit den Kindern und Jugendlichen geplant und konzipiert worden. Dadurch haben wir eine unglaubliche Angebotsvielfalt erreicht, die allen Bedürfnissen gerecht wird. Ich freue mich sehr, dass wir das Haus nun endlich einweihen können und seiner eigentlichen Bestimmung übergeben werden“, lädt Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm alle Bad Vilbeler Kinder und Jugendliche auf den Heilsberg ein.

Mit Celina Arzt und David Neumann hätten zwei Sozialpädagogen die konzeptionelle Arbeit übernommen. Sie werden in Zukunft auch die praktische und tägliche Arbeit im Efzet Heilsberg koordinieren und tätigen. „Celina Arzt und David Neumann sind hoch motiviert und sprudeln förmlich über vor Ideen. Sie ergänzen unser bisheriges Efzet-Team hervorragend und werden den Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges und buntes Angebot machen“, stellt Müller-Grimm das neue Team des Efzet Heilsberg vor. red