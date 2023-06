Einmal Braut sein

Von: Patrick Eickhoff

Teilen

Elena Wolf hat den deutschlandweiten Aktionstag ins Leben gerufen. eickhoff © Patrick Eickhoff

Elena Wolf, Inhaberin von „Just Beautiful - Hochzeitsatelier by Elena“ hat eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. Am 16. Juli laden unter dem Motto „Einmal Braut“ Brautläden in ganz Deutschland schwerkranke Frauen ein, sich einen Tag lang wie eine Braut zu fühlen.

Die Hochzeit ist ein ganz besonderes Erlebnis im Leben des Brautpaares. Für die Frau beginnt der Traum vom strahlenden weißen Kleid oft als Kind. Einmal wie eine Prinzessin fühlen. Doch nicht für allen Frauen erfüllt sich der Wunsch nach ihrer Traumhochzeit. Tragische Umstände, Krankheit, Schicksalsschläge. Elena Wolf, Inhaberin von „Just Beautiful - Hochzeitsatelier by Elena“ in Bad Vilbel, sagt: „Immer wieder kommen Frauen zu uns in den Laden, die fragen, ob sie nur einmal in ein Kleid schlüpfen dürfen.“ Der Wunsch danach, einmal Braut zu sein, sei groß.

Deshalb hat Elena Wolf die Aktion „Einmal Braut“ ins Leben gerufen. Am 16. Juli können schwerkranke Frauen in ganz Deutschland (siehe Info-Kasten) ihren ganz persönlichen Hochzeitstag erleben. Unabhängig von Alter, Beziehungsstatus oder ob es einen Antrag gab. „Das wird ein wunderbarer Tag für die Frauen.“

In Bad Vilbel - aber auch in den anderen Läden - erwartet die Frauen dann ein echtes Komplett-Paket. Vom Brautstyling bis hin zum Fotoshooting sogar einer kleinen Trauzeremonie ist alles möglich. Das Besondere: „Wir arbeiten alle ehrenamtlich, um den Frauen einen schönen Tag zu machen. Sie selbst bezahlen gar nichts.“ Vorgaben für die Geschäfte gibt es keine. „Es ist jedem Laden selbst überlassen, wie der Tag gestaltet wird.“

TEILNEHMENDE LÄDEN An dem Aktionstag beteiligen sich Läden in ganz Deutschland. In Hessen sind unter anderem der „Bridal Store“ von Nastasja Gebert aus Bad Nauheim dabei, aber auch Geschäfte aus Rodgau, Gelnhausen, Felsberg und Wächtersbach. Eine Übersicht über alle Läden und alle weiteren Informationen zur Charity-Aktion gibt es auf der Homepage unter einmalbraut.de/. wpa

Es sei logisch, dass größere Läden mehr Frauen empfangen können, als kleinere. Bei ihr müsse man sich nur anmelden. „Wir müssen dann nur die Kleidergröße klären und fragen, wie viele Personen kommen und dann kann’s auch schon losgehen.“ Die Idee zum Charity-Projekt ist Elena Wolf bereits vor einigen Jahren gekommen. „Doch dann kam Corona dazwischen“, verrät sie. Insgesamt beteiligen sich deutschlandweit 30 Geschäfte. Künftig sollen es mehr werden. Als Kooperationspartner ist der Verein „Brustkrebs Deutschland“ mit an Bord. „Ich würde mich freuen wenn der Einmal-Braut-Tag beibehalten wird und sich durchsetzt“, sagt Elena Wolf. Schließlich hätten es diese Frauen mehr als verdient, den „Brautzauber zu spüren“. Wolf betont explizit, dass sich das Angebot an schwerkranke Frauen richtet. „Aber wir werden natürlich keine Krankenakte einfordern. Da geht es viel um Vertrauen.“ Dennoch sei es bei den bisherigen Anfragen auch vorgekommen, dass Paare sich gemeldet hätten. „Da hieß es dann meistens, dass das Geld für eine Hochzeit fehle und ob wir an dem Tag Kleider rausgeben würden“, berichtet die Geschäftsinhaberin weiter. „Natürlich tut mir das Leid, aber darum geht es bei dem Tag überhaupt nicht.“

In den vergangenen Monaten hat sie ordentlich die Werbetrommel gerührt, Geschäfte in ganz Deutschland kontaktiert. „Wir haben eine eigene Homepage und auch in den sozialen Netzwerken eigene Profile und Videos.“ Das habe nicht nur Arbeit, sondern auch Geld gekostet. „An diesem Tag geht es nicht ums Geld. An diesem Tag geht’s nur um die Frauen.“

Elena Wolf stellt sich auf einen emotionalen 16. Juli ein. „Das sind immer besondere Momente“, sagt sie. „Ich freue mich, dass wir den Frauen etwas zurück geben können.“