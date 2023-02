Einführung in Winterschnitt

Der Obstbauverein Bad Vilbel lädt ein zu einer Einführung in der Winterschnitt von Obstbäumen. Vorgestellt werden Verjüngungs- und Erhaltungsmaßnahmen an älteren Bäumen sowie Erziehungsschnitte an Jungbäumen. Treffpunkt ist am Samstag, 4. März, um 9 Uhr auf dem Vereinsgelände am Lindenweg, schreibt der Verein. red