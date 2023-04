Durch Blüten wandern

Der Kneipp-Verein lädt für Donnerstag, 20. April, zu einer Blütenwanderung durch Bad Vilbel ein. Die Wanderung startet um 13.30 Uhr am Ritterweiher. „Von hier aus laufen wir zum Erzweg und dann weiter durch den Wald, durch das Blütenmeer hinter dem Wingert und dem Friedhofsgelände bis zum Gronauer Weg. Danach geht es in den Kurpark. Anmeldungen können an Brigitte Fuchs unter der Telefon 0 61 01/84 42 8 getätigt werden.

red