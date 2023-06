Die vierte Runde

Von: Patrick Eickhoff

Teilen

Daniel Schneider macht weiter kräftig Werbung. Eickhoff © Patrick Eickhoff

Bad Vilbel - Das Programm steht. Der Vor-verkauf läuft. Die „Summer Emotions“ stehen in den Startlöchern. Auf der Bühne in Dortelweil gibt’s in wenigen Wochen wieder Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Doch das ist längst nicht alles, was der Verein „Kult-Net“ dieses Jahr geplant hat.

Die „Summer Emotions“ in Bad Vilbel gehen in die vierte Runde. Was in der tiefsten Corona-Zeit 2020 anfing, hat sich fest im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert. An zehn Tagen - vom 14. bis 23. Juli - gibt es auf dem Platz vor dem Dortelweiler Kultur- und Sportforum Musik, Poetry-Slam, Varieté und vieles mehr. „Ich freue mich, dass es wieder soweit ist“, sagt Daniel Schneider.

Der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins „Kult-Net“ hat die Veranstaltung vor vier Jahren ins Leben gerufen. Damals noch als Einzelperson. Mittlerweile hat der selbstständige Meister für Veranstaltungstechnik mit einigen Mitstreitern einen Verein gegründet.

Die Mitglieder möchten aber mehr als nur die „Summer Emotions“ veranstalten. Sie möchten aktiv an der kulturellen Vielfalt mitarbeiten und diese unterstützen und fördern. „Wir werden auch eine Bühne auf dem Museumsuferfest in Frankfurt haben“, berichtet Schneider. Auch die Narrennacht des SC Dortelweil unterstützte der Verein. „Wir waren ebenfalls beim Quellenfest mit dabei und hatten auch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt“, so Schneider weiter, der aber auch zugibt: „Es wäre noch mehr möglich, aber wir machen das nebenbei.“

Für manche Ideen, wie beispielsweise einen großen Spielenachmittag in Bad Vilbel oder ein sogenanntes „Auendinner“ in Massenheim fehle einfach die Kapazität. „Mit mehr Leuten ist auch mehr machbar.“ Dennoch hat der Verein eine große Silvester-Party im Kurhaus Bad Vilbel organisiert.

INFORMATIONEN Eine Übersicht und Tickets für das Programm der „Summer Emotions“ in Dortelweil gibt es auf der Homepage unter www.summer-emotions.de. Karten gibt es zudem bei Eventim und Frankfurt Ticket sowie in der Lesezeit im Brunnencenter oder im Kartenbüro der Burgfestspiele. Weitere Informationen zum Verein Kult-Net gibt es im Internet unter www.verein-kult-net.de oder per E-Mail an vorstand@verein-kult-net.de. wpa

Jetzt liege der Fokus aber auf den „Summer-Emotions“. Den Auftakt am Freitag, 14. Juli, macht die Coverband „Goldplay“. Sie bringt die Hits von Coldplay auf die Bühne nach Dortelweil. „Es ist der erste Versuch mal eine bekanntere Coverband auf die Bühne zu holen“, sagt Schneider. „Der Vorverkauf dafür läuft gut.“

Weiter geht’s am ersten Wochenende mit einem Frühschoppen und der Band „Jerry Lee Lewis“, Poetry Slam sowie der MSS Bigband. Der erste Sonntag steht wieder ganz im Zeichen des Tanzens. Den Anfang macht „CountryBell“ mit Countrymusik und Linedance. Es folgt eine Dancenight mit DJ Rainer Groeber. „Wir mussten umplanen, weil Comedian und Poetry-Slammer Quichotte leider krankheitsbedingt alle Auftritte abgesagt hat. Aber ich denke das ist uns gelungen.“

Zu den Neuerungen gehört dieses Jahr, dass es in jeder Preisklasse freie Platzwahl geben wird. „Wir lassen damit auch die letzten Corona-Beschränkungen hinter uns“, freut sich Schneider. Erstmals auf der Bühne wird auch etwas „härterer Rock“ zu sehen sein, wie Schneider ausführt. „Die Band Coleslaw hat als Vorgruppe Bumfuzzle, die aus dem Efzet in Bad Vilbel kommen.“ Schneider würde sich gerne mehr dieser Kooperationen wünschen. „Ich kann nur betonen, die Bühne ist tagsüber frei und kann von Schulen und Kindergärten gerne genutzt werden.“

Wieder mit dabei in Dortelweil sind die „Sterne des Varietés“ sowie der Gottesdienst der evangelischen Gemeinde aus Dortelweil. Auch die Band „Back Home“, die die Reihe abschließt, ist bekannt. Neu ist allerdings, dass bei den Abendveranstaltungen ab 21 Uhr freier Eintritt ist. „Wir wollen zum Verweilen einladen, auch wenn die Konzerte beendet sind.“ Wer also nach einem langen Arbeitstag noch mal etwas trinken wolle oder bei Musik den Abend ausklingen lassen möchte, der sei jederzeit willkommen. „Caterer Harald Socher wird auch eine wechselnde Tageskarte anbieten.“ Schneider will in den kommenden Wochen kräftig die Werbetrommel rühren und Plakate aufhängen. „Und dann hoffe ich, dass wir wieder schöne Summer Emotions verbringen werden.“