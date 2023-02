Die Tür zu einer magischen Welt

Mit der „Little Love Machine“ kommt Ornan Braier am Donnerstag, 9. März, in die Alte Mühle. Yossi Tsveker © Red

Das Theater Alte Mühle ist wieder beim Kindertheater-Festival „Starke Stücke“ dabei. Und im Rahmen dieser Reihe ist am Donnerstag, 9. März, das Ornan Braier Theatre aus Israel mit dem Stück „Little Love Machine“ zu Gast. Die Gruppenvorstellung ist bereits ausverkauft, die Familienvorstellung beginnt um 16 Uhr. Das Stück ohne Worte ist für alle ab drei Jahren geeignet und dauert etwa 40 Minuten ohne Pause.

Zum Inhalt: Ein einsamer Mann wohnt in einer rätselhaften Maschine. Wie jeden Morgen steht er auf, um sich einen Tee zu machen. Aber heute ist etwas anders: Seine Maschine öffnet die Tür zu einer magischen Welt. Mit Projektionen, Musik und Objekten verwandelt der Figurenspieler Ornan Braier die Bühne in ein eigenes Reich voller starker Bilder und verrückter Einfälle. Mithilfe der Maschine überwindet er seine Einsamkeit und nimmt das Publikum mit in eine Welt, in der die Liebe zur Fantasie großgeschrieben wird.

Tickets für die Vorstellung in der Alten Mühle gibt es im Vorverkauf im Kartenbüro der Stadt, Klaus-Havenstein-Weg, Telefon 0 61 01/55 94 55, oder online unter der Adresse: www.kultur-bad-vilbel.de. red