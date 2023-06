Die Sprache als zentrales Element

Von: Patrick Eickhoff

Einen besonderen Höhepunkt bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen stellt stets das Musical dar. Dieses Jahr steht mit „My Fair Lady“ ein echter Klassiker in den Startlöchern. Am Freitag feiert das Stück Premiere, morgen schon steigt die öffentliche Generalprobe in der historischen Wasserburg.

Am Beginn des meistgespielten klassischen Musicals steht eine Wette: Gelingt es dem erfolgreichen Phonetik-Professor Henry Higgins (Markus Maria Düllmann), aus der ungebildeten, den schlimmsten Dialekt sprechenden Blumenverkäuferin Eliza Doolittle (Julia Steingaß) eine Lady zu machen? Nach wochenlanger Tortur mit merkwürdigen Sprechübungen feiert Higgins seinen Erfolg. Doch er hat seine Wette ohne Eliza und vor allem ohne seine Gefühle gemacht.

Regisseur Christian H. Voss, seit 2010 Dauergast auf dem Regiestuhl in Bad Vilbel, freut sich auf ein „ganz besonderes Stück“, wie er sagt. Allein die Größe der Inszenierung spreche Bände. 14 Schauspieler, ein Orchester, zehn Mitglieder des Bad Vilbeler Belvoce-Chors.

In die Rollen von Higgins und Eliza Doolittle schlüpfen Julia Steingaß und Markus Maria Düllmann, die in dieser Saison auch gemeinsam im Stück „Pünktchen und Anton“ auf der Bühne zu sehen sind. Düllmann gibt zu: „Das ist die textlastigste Rolle, die ich je in meinem Leben gespielt habe.“ Sprache spiele in dem Stück und bei seiner Rolle eine besondere Rolle. „Die Qualität und Quantität ist schon herausfordernd“, fügt er an. Dabei gehe es aber in dem Stück noch um viel mehr. „Feminismus, Sprache und die zwischenmenschliche Beziehung der beiden.“

Damit sich die historische Wasserburg in das alte London von 1912 verwandelt, müssen auch die Kostüme und die Musik passen. Für das flexible Bühnenbild inklusive Drehscheibe ist Oliver Kostecka verantwortlich, für die Outfits Monika Seidl. „48 Vollkostüme haben wir alleine für die 14 Darsteller“, berichtet sie. Besonders warm werde es allerdings für Higgins und Doolittle. „Das Stück beginnt im Winter und geht sechs Monate. Sprich, die beiden werden Handschuhe und Mantel anhaben. Das wird bei 30 Grad nicht angenehm.“

Die musikalische Leitung hat Philipp Polzin inne. „Früher war das Ganze alles größer ausgelegt. Da gab es beispielsweise eine echte Harfe im Orchester.“ Deshalb habe man das Stück an die heutigen Hörgewöhnheiten angepasst, wie Polzin erläutert. „Ich würde es eine sanfte Modernisierung nennen. Anstatt der Harfe gibt es nun eben eine Gitarre.“

Leichte Anpassungen musste auch Regisseur Voss vornehmen. Denn das Musical von Frederick Loewe (Musik) und Alan Jay Lerner (Buch) sei vor vielen Jahren erschienen. „Nicht alles was dort gesagt wird, würde man vielleicht heute noch sagen. Deshalb haben wir untereinander viel gesprochen, wie wir das lösen können.“

Intendant Claus-Günther Kunzmann hebt anschließend noch einmal die Bedeutung der Sprache hervor. „Welche Position nehme ich über meine Sprache in der Gesellschaft ein? Sie ist ein zentrales Element.“

Intendant Claus-Günther Kunzmann freut sich außerdem, dass auch in dieser Festspielsaison die Sparkasse Oberhessen, Frankfurter Sparkasse 1822 und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen die Burgfestspiele, genauer die Musicals, fördern. Den Scheck in Höhe von 35 000 Euro überreichten Oliver Seufert (Sparkassen), Martin Sänger (Centerleiter Bad Vilbel), Eric Zimdars (Pressesprecher) und Lars Wäller (Regionaldirektor).

Weitere Informationen und Tickets für das Musical gibt es unter www.kultur-bad-vilbel.de/ burgfestspiele. wpa