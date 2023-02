Die Freude am Verkleiden

Die Christuskirchengemeinde lädt am kommenden Sonntag, 19. Januar, von 10.45 bis etwa 11.15 Uhr Kinder (bis ca. fünf Jahre) samt Eltern, Patinnen und Paten, Großeltern und Geschwistern zur „Kirche für Kurze“ ein, dem Krabbelgottesdienst der Gemeinde. Er wird dieses Mal in der Kita Dreiklang gefeiert. Es um Fasching und um die Freude am Verkleiden. Alle Kinder (und auch alle Erwachsenen) sind eingeladen, im Kostüm zu kommen.

red