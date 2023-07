„Come together Tour“ startet in der Quellenstadt

Zwischen dem 8. und dem 29. Juli zieht die „Come together Tour 2023 - Vielfalt in der Wetterau“ durch den Kreis. Der Startschuss fällt in Bad Vilbel am kommenden Samstag, 8. Juli. Es folgen Stopps in Florstadt (15. Juli), Butzbach (22. Juli) und Büdingen (29. Juli).

Die „Come together Tour 2023 - Vielfalt in der Wetterau“ ist nach Angaben des Wetteraukreises aus der „Tour der Vielfalt“ hervorgegangen und steigt unter freiem Himmel. Moderiert wird sie von Oliver Becker.

„Das Open-Air-Festival präsentiert ein vielfältiges Programm, neben namhaften Bands haben auch regionale Künstler und Künstlerinnen einen Platz. Wir zeigen, welches künstlerische und soziale Engagement unsere Region prägt, auf der und rund um die Bühne wird es bunt und facettenreich“, verspricht Erste Kreisbeigeordnete Stephanie Becker-Bösch (SPD). Es gehe darum, Vorurteile abzubauen, Verständnis zu fördern und Unterschiede als Chance zu begreifen.

Los geht es am 8. Juli in Bad Vilbel auf dem Günther-Biwer-Platz vor der Vilco. Nach der Eröffnung um 15 Uhr, gibt es um 15.15 Uhr das „Truckermärchen“ des „Theaters Grüne Soße“. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen geht das Stück der Frage nach, wie es ist, unterwegs zu sein, und wie eigentlich ein Trucker oder eine Truckerin lebt. Um 16 Uhr spielt im Rahmen des Quellensommers das „Romeo Franz Ensemble“ einen Mix aus Sinti-Swing mit Jazzelementen.

Nach der Kindershow mit dem Clown Nepomuk (17.30 Uhr), steht ab 18.30 Uhr mit „Tante Gladice“ Travestie auf dem Programm. Höhepunkt der Veranstaltung ist laut Einladung ab 19.30 Uhr der Auftritt von Ami und Walli Warning, Vater und Tochter. Sie treten am Samstag als „Wally & Ami“ auf und gemeinsam experimentieren sie mit Rhythmen, Stimmen und Instrumenten,.

Der Sportkreis Wetterau unterstützt die Tour mit einem Spieleparcours, die Liga der Wohlfahrtsverbände präsentiert eine Info-Meile und die Botschafterinnen und Botschafter für die Vielfalt in der Wetterau ergänzen das Programmangebot mit Aktionen. Für das leibliche Wohl sorgt ein Food-Truck. red