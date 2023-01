Chopin und Mozart

Bad Vilbel - Die Stadt Bad Vilbel und der örtliche Lions Club laden zum diesjährigen Bad Vilbeler Neujahrskonzert am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in die Europäische Schule RheinMain in Bad Vilbel ein. Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) betont, dass wie jedes Jahr der mit dem Konzert erzielte Überschuss einem gemeinnützigen Zweck zugeführt wird;

diesmal zugunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Unter der Leitung von Klaus Albert Bauer werden Werke von Frédéric Chopin, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Antonín Dvorák und Joseph Haydn aufgeführt. Als Höhepunkt konnte der junge Pianist Nuron Mukumi gewonnen werden. „Wo er spielt, ist das Publikum regelmäßig begeistert; nicht zu Unrecht, wie die Nominierung seiner jüngsten CD für den Preis der deutschen Schallplattenkritik eindrucksvoll bestätigt“, heißt in der Ankündigung .

Tickets gibt es unter anderem im Kartenbüro, Klaus-Havenstein-Weg 1, Telefon 0 61 01/55 94 55, oder an der Abendkasse. red