Büttenpredigt in der Kirche

In der evangelischen Gemeinde Dortelweil ist es schon eine gute Tradition, am Karnevalssonntag einen Gottesdienst in gereimter Form zu feiern. Auch in diesem Jahr wird Prädikant Alexander Eifler am Sonntag, 19. Februar, um 17.11 Uhr die Gottesdienstbesucher in der evangelischen Kirche Dortelweil begrüßen.

Alle Teile des Gottesdienstes werden in Reimform vorgetragen - von den Gebeten abgesehen - und karnevalistisch umgedichtete bekannte Lieder aus dem Gesangbuch gesungen. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht dann die „Büttenpredigt“, in der auf fröhliche Art die Frohe Botschaft in Versen verkündigt wird und in ungezwungenem Tonfall die christliche Art, das Leben zu gestalten, mit neuen heiteren Gesichtspunkten kombiniert wird. Eine kleine Überraschung ist eingeplant und das „Kurorchester Bad Massenheim“ trägt heitere Stücke vor. Die Orgel spielt Ingo Riether und begleitet das Geschehen mit musikalischen Kommentaren. Leichte Kostümierung oder ein fröhlicher Hut sind willkommen. red