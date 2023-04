Blutiger Karfreitag

Bad Vilbel - Beim Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) denken wir an Friedrich den Großen, Maria Theresia und Katharina. Vielleicht auch daran, dass er als Dritter Schlesischer Krieg in die Geschichte einging und dass an diesem Krieg viele europäische Staaten beteiligt waren. Unsere Region haben wir eher weniger im Sinn. Doch weit gefehlt: Am 2. Januar 1759 besetzten französische und verbündete sächsische Truppen Frankfurt.

Der Oberbefehlshaber der gegnerischen und mit Preußen verbündeten Truppen, Ferdinand von Braunschweig, rückte mit seiner Armee gegen die des Königs von Frankreich vor“, schreibt der Verein für Geschichte und Heimatpflege.

Am 13. April prallten die beiden Armeen im Raum Bergen - Vilbel aufeinander, der Schwerpunkt lag im Bereich von Bergen, auch der Vilbeler Wald und der Niederberg waren betroffen. Die französischen Truppen zwangen Ferdinand von Braunschweig zur Räumung des Schlachtfeldes. Die Verluste auf beiden Seiten waren hoch: über 6000 Mann.

Das Ereignis jährt sich am Karfreitag zum 264. Mal. Am Karfreitag selbst gebe es deshalb eine Führung über das Schlachtfeld. „Dabei bieten wir die einmalige Gelegenheit, den Verlauf der Schlacht an Ort und Stelle zu ,erleben’, erzählt vom damaligen Vilbeler Schultheiß Franciscus Bermann“, schreibt der Verein. Während eines Rundganges über die Berger Wiesen werden detaillierte Einblicke gegeben. Treffpunkt ist der Parkplatz Berger Warte, führen wird der erfahrene Stadt- und Kostümführer Eckhardt Riescher. Der Rundgang ist am kommenden Freitag, 7. April, und beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. red