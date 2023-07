Blick in die Geschichte

Stadtführung für Neugierige“: Dieser Rundgang des Vereins für Geschichte und Heimatpflege am Samstag bietet sich für all diejenigen an, die einen etwas tieferen Blick hinter die Kulissen der Bad Vilbeler Stadtgeschichte werfen möchten. Der Weg führt durch den historischen Kern unserer Stadt, dabei stehen die wichtigsten geschichtlichen „Highlights“ der Innenstadt von Bad Vilbel auf dem Programm:

Alte Mühle, Carl-Brod-Haus, Historisches Rathaus, Wasserburg und viele mehr.

Und dazu werden vom Stadtführer Peter Schöttner nicht nur die folgenden Fragen angesprochen: Wann weilten die Römer in Vilbel und was wollten sie hier? Wie, wann und warum entstand die Wasserburg? Weshalb war an der Niddabrücke eine Zollstation errichtet? Wer sind die Pioniere des Vilbeler Mineralwassers? Und vieles mehr.

Die Teilnahme die kostenpflichtig. Die Führung findet am kommenden Samstag, 22. Juli, statt und beginnt um 17 Uhr. Treffpunkt ist das Brunnen- und Bädermuseum (Marktplatz 3 in Bad Vilbel). Weitere Informationen zu Stadtführungen unter der Adresse: www.geschichtsverein- bad-vilbel.de/. red