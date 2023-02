Bewerbertag für Erzieherinnen und Erzieher

Teilen

Am Samstag, 11. Februar, haben von 11 bis 14 Uhr Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit, ungezwungen und an einem Ort alle Einrichtungen der Stadt Bad Vilbel kennenzulernen. Beim Bewerbertag wird das Verfahren einmal umgedreht, hier stellen sich die Kitas den Bewerberinnen und Bewerbern vor. Die Erzieherinnen und Erzieher können aber auch direkt an Ort und Stelle Vorstellungsgespräche führen.

Das kündigt die Stadt an.

Am 11. Februar werden sich die elf Kindertagesstätten aus Bad Vilbel im Rathaus, Am Sonnenplatz 1, ganz individuell präsentieren. Erzieher oder Fachkräfte können persönlich mit den Kita-Leitungen sprechen und mehr über die verschiedenen Einrichtungen und ihre (pädagogischen) Konzepte erfahren.

Denn die Kindertagesstätten der Quellen- und Festspielstadt suchen derzeit ausgebildete Fachkräfte als neue Mitarbeiter. „Im Sinne des Bewerbertages haben somit Interessierte die Möglichkeit, ihre Bewerberunterlagen mitzubringen und direkt vor Ort ein Vorstellungsgespräch zu führen. Interessierte mit einer abgeschlossenen Erzieherausbildung, die kreativ und belastbar sind sowie Spaß an der Arbeit mit Kindern und im Team haben, werden gesucht. Auch sollten die Erzieher gern mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit den Eltern zusammenarbeiten“, skizziert Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm die Intention des Bewerbertags.

Neben den verschiedenen Ausbildungsvarianten biete man auch Stellen für den Bundesfreiwilligendienst an. „Ebenfalls stellen wir mit befristeten Verträgen auch pädagogische Zusatzkräfte ein. Diese Personen haben meist keinen Fachkraftstatus, sind aber durch andere berufliche Tätigkeiten oftmals mit der Kinderbetreuung vertraut.“ red