Baustelle auf der Frankfurter Straße wandert weiter

Der dritte Bauabschnitt der Attraktivierung der Frankfurter Straße geht in seinen zweiten Teil. Ab Montag, 17. Juli, wird die Baustelle umgelegt und wandert dann in Richtung Süden. Das Baufeld erstreckt sich dann vom Grünen Weg bis zum Wasserweg. Der zweite Teil des dritten Bauabschnitts wird bautechnisch noch einmal in drei Phasen eingeteilt, um die Einschränkungen in den jeweiligen Bereichen so gering wie möglich zu halten, schreibt die Stadt.

Der zweite Teil der Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich bis zu den Herbstferien andauern. Am 17. Juli beginnt dann die erste von drei Bauphasen, die sich vom Grünen Weg bis zum Wasserweg strecken wird.

Gemeinsam mit den Planerinnen und Planern des Ingenieurbüros sowie der ausführenden Firma habe man lange über den Plänen gesessen und ein Baukonzept entwickelt, das die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Bereichen so gering wie möglich halten soll, erklärt hierzu Bürgermeister Sebastian Wysocki.

In der ersten Bauphase, ab dem 17. Juli wird zwischen der Albanusstraße und dem Wasserweg ein Begegnungsverkehr in der Frankfurter Straße möglich sein. Die Nutzung der Tiefgarage „Niddaplatz“ ist in dieser Phase jederzeit möglich. Vom Erzweg bis zum Grünen Weg besteht eine Einbahnstraßenregelung in Richtung des Baufelds. Um dem Einzelhandel und den Gastronomen eine Anlieferung zu ermöglichen, schafft die Stadt für die Zeit der Bauphase Ladezonen im Grünen Weg und in der Baugasse. „Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat durch den stadtseitigen Niddauferweg oder den Niddaradweg zwei gut ausgebaute und sichere Wege, die auch für Fußgängerinnen und Fußgänger ausgebaut sind. Dementsprechend raten wir allen, die Rad fahren oder zu Fuß unterwegs sind, diese Wege zu nutzen“, führt Wysocki weiter aus. Die Geschäfte und Unternehmen, die im Bereich des Baufelds liegen, seien jederzeit zu Fuß erreichbar. Über die weiteren Bauphasen werde man weiter informieren.

Während des gesamten Bauabschnitts empfehle es sich das Parkhaus „Vilco“ zu nutzen, von dem aus man zu Fuß in zwei Minuten auf der Frankfurter Straße sei.

Die Baustellensprechstunde findet an jedem Mittwoch um 13.30 Uhr, am jeweiligen Baufeld statt. Interessierten Bürgerinnen und Bürgern stehen dann Verantwortliche der Stadt, der Stadtwerke, der Baufirma und des städtischen Baustellenmarketings für Rückfragen zur Verfügung, heißt es abschließend. red